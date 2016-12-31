Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 19-го тура АПЛ от (0:1).

«Мы начали хорошо, а «Ливерпуль» реализовал первый же шанс, и потом нам было трудно.

В первом тайме мы не создавали много моментов, после перерыва заиграли немного лучше. Что есть то есть.

Было не слишком много очевидных возможностей забить. В играх такого рода все решают мелкие детали.

Теперь мы должны сосредоточиться не на нашей цели в АПЛ, а на следующем матче, на «Бернли». Мы начнем второй круг и посмотрим, что получится», – сказал Гвардиола.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.