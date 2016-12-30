Полузащитник Аксель Витцель, который через полгода может стать свободным агентом, останется в питерском клубе до конца сезона.

По информации Juvenews.eu, «Зенит» отказался продавать 27-летнего бельгийца в январе, несмотря на то, что туринцы предлагали за игрока 5-6 миллионов евро, а сам Витцель в июне может уйти бесплатно.

«Зенит», отклонив 9 предложений по Витцелю от разных клубов, пытается удержать футболиста в том числе из принципа. Сине-бело-голубые недовольны тем, что в вопросе трансфера «Ювентус» сначала контактировал с Витцелем, а уже потом – с руководством «Зенита».