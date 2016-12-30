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    Juvenews.eu: «Зенит» не продаст Витцеля в январе

    Теги Зенит Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Аксель Витцель

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витцель, который через полгода может стать свободным агентом, останется в питерском клубе до конца сезона.

    По информации Juvenews.eu, «Зенит» отказался продавать 27-летнего бельгийца «Ювентусу» в январе, несмотря на то, что туринцы предлагали за игрока 5-6 миллионов евро, а сам Витцель в июне может уйти бесплатно.

    «Зенит», отклонив 9 предложений по Витцелю от разных клубов, пытается удержать футболиста в том числе из принципа. Сине-бело-голубые недовольны тем, что в вопросе трансфера «Ювентус» сначала контактировал с Витцелем, а уже потом – с руководством «Зенита».

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