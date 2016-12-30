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    Антонио Конте: «Куртуа остается в «Челси». Он один из лучших вратарей мира, если не лучший»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Антонио Конте Тибо Куртуа

    Тренер «Челси» Антонио Конте высказался о голкипере Тибо Куртуа.

    Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов улучшить условия контракта для бельгийца с целью удержать футболиста от перехода в «Реал».

    «Не считаю важным прояснять ситуацию. Куртуа остается с нами, и это самое важное. Все остальное – спекуляции и только.

    На мой взгляд, Тибо – один из лучших вратарей мира, если не лучший. В нынешнем сезоне он очень хорош. Это касается не только рук, но и игры ногами.

    Думаю, он совершенный вратарь. Это эталонный голкипер», – сказал итальянец.

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