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    «Челси» готов повысить зарплату Куртуа в полтора раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»

    Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Тибо Куртуа

    «Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует «Реал».

    По информации The Telegraph, лондонцы согласны продлить с 24-летним бельгийцем контракт, повысив ему зарплату со 100 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч, чтобы удержать от перехода в «Реал».

    Летом прошлого года «Челси» отказался продавать Куртуа мадридскому клубу за 73 миллиона фунтов.

    Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку по трансферу полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

    Куртуа рассказал партнерам по «Челси», что летом перейдет в «Реал»

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