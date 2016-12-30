«Челси» готов повысить зарплату Куртуа в полтора раза, чтобы удержать от перехода в «Реал»
«Челси» намерен сохранить вратаря Тибо Куртуа, на которого претендует «Реал».
По информации The Telegraph, лондонцы согласны продлить с 24-летним бельгийцем контракт, повысив ему зарплату со 100 тысяч фунтов в неделю до 150 тысяч, чтобы удержать от перехода в «Реал».
Летом прошлого года «Челси» отказался продавать Куртуа мадридскому клубу за 73 миллиона фунтов.
Ранее сообщалось, что «синие» готовы включить голкипера в сделку по трансферу полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
Куртуа рассказал партнерам по «Челси», что летом перейдет в «Реал»
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