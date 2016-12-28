Вице-президент Наиль Измайлов рассказал о формировании доходов клуба и объяснил, почему чемпионство красно-белых выгодно всему российскому футболу.

– Отражается ли уже на доходной части клуба нынешнее лидерство в чемпионате, или об этом говорить пока рано?

– Безусловно, отражается. Это очевидно хотя бы по тому, что средняя посещаемость домашней арены составляет более 31 тысячи человек. Такого показателя нет ни у кого в России. Более того, на выездных матчах наблюдается аналогичная картина: там, где играет «Спартак», люди охотнее идут на стадион.

По последним оценкам, которые недавно делала компания Nielsen, у нас в России около 20 миллионов болельщиков. Кроме того, наши матчи имеют наиболее высокие телевизионные рейтинги.

В общем, «Спартак» — это большой общероссийский бренд, поэтому, возможно, мои следующие слова кому-то покажутся крамольными, но наша победа в чемпионате на данный момент экономически была бы выгодна всему российскому футболу. Ведь она еще больше подняла бы интерес к нему среди болельщиков, что очень актуально в преддверии чемпионата мира.

– Из чего формируются доходы клуба?

– Как и везде, из продажи прав на телетрансляции, продажи рекламных прав, доходов от проведения матчей, мерчандайзинга и трансферов. Хотя трансферная часть бюджета обычно подсчитывается отдельно. В Европе доходы от телеправ в среднем составляют 25–30% от общей суммы — это как раз если не учитывать трансферы. А у нас в России — менее 3%, – сказал Измайлов.