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    Дмитрий Аленичев: «Пока не хочу говорить на тему возвращения к тренерской работе»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о стажировке в «Милане» и отказался отвечать на вопрос о том, готов ли он вернуться к тренерской работе.

    – Вы ведь недавно ездили на тренерскую стажировку?

    – Да. В «Милан» на две недели к Монтелле. Особо не афиширую это, не люблю самопиар, но очень хочу учиться и совершенствоваться. Если будет возможность, обязательно поеду еще куда-нибудь.

    – Почему именно к Монтелле? Потому что хороший знакомый со времен совместной игры в «Роме»?

    – Просто хотелось посмотреть итальянский клуб изнутри. Методы Спаллетти мне известны по его работе в «Зените», поэтому я прикинул и остановил выбор на «Милане». Тем более связаться с Винченцо не составило никакого труда. Созвонился – и он сразу дал добро.

    – Ходили на все тренировки, на матчи?

    – Да. Каждый день. Какие-то моменты для себя из тренировочного процесса подметил. А что касается организации клубной работы, говорить об этом вообще не приходится. Все прекрасно знают, что значит «Милан». Грандом он сейчас не считается, но там много молодых и очень талантливых ребят, которые, если никуда не уйдут – в условные «Реал» и «Барселону», – в ближайшем будущем могут составлять реальную конкуренцию тому же «Ювентусу».

    – А вы сейчас готовы вернуться к тренерской работе после известных летних событий?

    – Если честно, пока не хочу говорить на эти темы, — сказал Аленичев.

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