Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Умтити, Саншеш и Дембеле вошли в сборную игроков-открытий Лиги чемпионов

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Порту Бенфика Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Зинедин Зидан Альфонс Ареоля Серджи Роберто Самюэль Умтити Рафаэл Геррейру Андре Силва Виктор Линделеф Ренату Саншеш Тома Лемар Йозуа Киммих Кристиан Пулишич Усман Дембеле

    УЕФА составил символическую сборную игроков-открытий по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

    Вратарь: Альфонс Ареоля («ПСЖ»)

    Защитники: Серджи Роберто («Барселона»), Самюэль Умтити («Барселона»), Виктор Линделеф («Бенфика»)

    Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Йозуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

    Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд)

    Тренер: Зинедин Зидан («Реал»)

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться