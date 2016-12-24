Геннадий Орлов: «Зенит» с удовольствием взял бы Джикию и наверняка за него борется»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» или в «Спартак» защитника «Амкара» Георгия Джикии.
- Агент Джикии говорит, что Георгий может перейти в «Зенит». Это просто набивают цену и ажиотаж вокруг защитника?
- Нет-нет. Я думаю, «Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина, который получил русский паспорт. У него грузинская школа, а в Грузии, я помню, всегда были хорошие защитники.
«Зенит» наверняка за него борется, и это, наверное, уже работа агентов, скаутов. «Спартак» же на него претендует.
- Говорят, за 3 миллиона евро его приобретут.
- Это перспективный и такой страстный футболист, умеет вести борьбу и делает мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».
- А если в «Спартак» – плохо?
- Ну почему? Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит. Мы же живем в Петербурге. Надо об этом думать, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
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