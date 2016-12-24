Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» или в защитника «Амкара» Георгия Джикии.

- Агент Джикии говорит, что Георгий может перейти в . Это просто набивают цену и ажиотаж вокруг защитника?

- Нет-нет. Я думаю, с удовольствием взял бы этого грузина, который получил русский паспорт. У него грузинская школа, а в Грузии, я помню, всегда были хорошие защитники.

«Зенит» наверняка за него борется, и это, наверное, уже работа агентов, скаутов. же на него претендует.

- Говорят, за 3 миллиона евро его приобретут.

- Это перспективный и такой страстный футболист, умеет вести борьбу и делает мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

- А если в «Спартак» – плохо?

- Ну почему? Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит. Мы же живем в Петербурге. Надо об этом думать, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.