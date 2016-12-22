«Бавария» – зимний чемпион Германии, мировой биатлон против России и другие новости

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. Главный матч зимы в Германии прошел без интриги: «Бавария» хлопнула «РБ Лейпциг» и ушла на перерыв чемпионом первого круга.

2. Мировой биатлон ждет вердикта антидопинговой комиссии (он уже сегодня): Норвегия хочет, чтобы IBU лишил Россию соревнований и дисквалифицировал биатлонистов из доклада Макларена, а британцы, сборные Чехии и Франции намерены пропустить Кубок мира в Тюмени.

3. «Авангард» выиграл 6-й матч подряд и впервые в истории КХЛ забил 9 голов за игру и другие результаты игрового дня.

4. Оживление в «Спартаке»: красно-белые согласовали трансфер Ташчи в «Трабзонспор» за 3 млн евро, могут продать Попова туда же и вернуть Эменике. Свежий инсайд от Нобеля тоже про «Спартак», якобы клуб присматривается к форварду из чемпионата Италии – и это не Дзадза.

5. «Интер» разгромил «Лацио» и сократил отставание от лидеров. Это третья подряд победа команды Стефано Пиоли в чемпионате Италии.

6. В НХЛ «Вашингтон» уступил «Филадельфии», «Аризона» – «Эдмонтону».

7. Валерий Карпин опроверг инсайд Василия Уткина и заявил, что продолжит работу на «Матч ТВ».

8. Призовой фонд Australian Open составит больше 36 млн долларов, одиночные чемпионы получат по 2,68 млн.

9. Сборная России проведет товарищеский матч с Кот-д’Ивуаром в Краснодаре. Игра состоится 24 марта.

10. В НБА «Кливленд» победил «Милуоки», а «Чикаго» проиграл «Вашингтону». Другие результаты – здесь.

11. Волейбольный «Зенит» выиграл у «Пари Волей», а московское «Динамо» победило «Истанбул» в Лиге чемпионов.

12. Чешская теннисистка Петра Квитова пропустит не менее полугода. В ходе нападения злоумышленника с ножом спортсменка получила повреждения левой руки, ее пришлось оперировать.

13. Благородство дня: задержанный на Евро-2016 российский фанат добровольно остался в тюрьме, чтобы поддержать товарища.

Цитата дня. «Россия не признала проблему допинга. От чиновников всех уровней я слышу сплошные отрицания». Бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд негодует.