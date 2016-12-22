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    Сегодня в 19.00 исполком IBU огласит решение по российским биатлонистам

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Виктор Майгуров чемпионат мира среди юниоров WADA Томас Пфеллер Ивор Лехотан Николь Реш Макс Кобб Клаус Ляйстнер Ричард Макларен Олле Далин

    Сегодня в Мюнхене состоится заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте.

    Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

    Группа из пяти экспертов выступит с отчетом перед исполкомом IBU и предложит дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.

    В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты – австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

    Начало заседания – в 15.00 по московскому времени. Как сообщает журналист «Матч ТВ» Илья Трифанов, решение будет обнародовано в 19.00.

    Если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (5-8 января).

    Также в IBU рассмотрят вопрос о проведении чемпионата мира среди юниоров в Острове (февраль) и этапа Кубка мира в Тюмени (март).

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