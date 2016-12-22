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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»

    Теги результаты Филадельфия Вашингтон Эдмонтон Аризона НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ состоялось 2 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Вашингтон 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 18 Бураковски (Эллер, Орлов)
    1:1 – 24 Раффль (Ворачек, Гудас)
    1:2 – 29 Эллер (Бураковски, Карлсон)
    2:2 – 39 Жиру ()
    Вратари: С.Мэйсон 36/38 – Холтби 36/38.
    Аризона – Эдмонтон 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    22 декабря, 05.30, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 8 Летесту (Хендрикс, Кэссиан)
    0:2 – 15 Лучич (Драйзайтль, Летесту)
    0:3 – 22 Хендрикс (Кэссиан, Летесту)
    1:3 – 31 Ганзал (Экман-Ларссон, Врбата)
    2:3 – 59 Экман-Ларссон (Голигоски, Врбата)
    Вратари: Майк Смит 18/21 – Тэлбот 34/36.

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