НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону»
В регулярном чемпионате НХЛ состоялось 2 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 18 Бураковски (Эллер, Орлов)
- 1:1 – 24 Раффль (Ворачек, Гудас)
- 1:2 – 29 Эллер (Бураковски, Карлсон)
- 2:2 – 39 Жиру ()
- Дата проведения
- 22 декабря, 05.30, «Gila River Arena»
- 0:1 – 8 Летесту (Хендрикс, Кэссиан)
- 0:2 – 15 Лучич (Драйзайтль, Летесту)
- 0:3 – 22 Хендрикс (Кэссиан, Летесту)
- 1:3 – 31 Ганзал (Экман-Ларссон, Врбата)
- 2:3 – 59 Экман-Ларссон (Голигоски, Врбата)
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