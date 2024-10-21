«Подумал, что на фото Моника Беллуччи». Алина Загитова покорила поклонников новым образом🖤🤍

Олимпийская чемпионка Алина Загитова порадовала поклонников новым томным образом.

22-летняя фигуристка приняла участие в стильной фотосессии.

Поклонники не скупились на похвалу, восхищаясь красотой Алины и сравнивая ее с Моникой Белуччи.

💬«Шах и мат всем, кому Алина не нравится в кадре».

💬«Ммм, довольно пикантно».

💬«Уложила всех одним взглядом».

💬«Я в твоем плену, Алина».

💬«На секунду подумал что на фото Моника Беллуччи».

💬«Алина, как теперь уснуть?!».