«Подумал, что на фото Моника Беллуччи». Алина Загитова покорила поклонников новым образом🖤🤍
Олимпийская чемпионка Алина Загитова порадовала поклонников новым томным образом.
22-летняя фигуристка приняла участие в стильной фотосессии.
Поклонники не скупились на похвалу, восхищаясь красотой Алины и сравнивая ее с Моникой Белуччи.
💬«Шах и мат всем, кому Алина не нравится в кадре».
💬«Ммм, довольно пикантно».
💬«Уложила всех одним взглядом».
💬«Я в твоем плену, Алина».
💬«На секунду подумал что на фото Моника Беллуччи».
💬«Алина, как теперь уснуть?!».