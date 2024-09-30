Команда, куда приняли Дэвис и Смолкина, выросла в империю. Как?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин готовятся к первому старту с новыми тренерами.

В апреле грузинский дуэт перешел от Алексея Килякова в Монреальскую академию танцев на льду, которую и представит на Мемориале Дениса Тена на этой неделе.

Команда Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона привезет в Астану еще пять пар. Для них это уже привычная нагрузка: на чемпионате мира-2024 они выводили на лед 14 дуэтов – больше трети от общего количества участников в этом виде.

И как они все успевают?

Новые тренеры приходят в академию, едва закончив кататься – и приводят бывших соперников к медалям

В IAM Montreal съезжаются спортсмены со всего мира. Чтобы внимания хватало каждому, тренерский штаб расширили, пригласив на работу бывших учеников.

Один из них, Скотт Моир, уже ведет собственное отделение в Онтарио. Об этом он рассказывал Майе Багрянцевой три года назад, когда кампус только открыли. С тех пор к нему присоединилось еще несколько чемпионов, образовав внутри академии новую команду. Их ученики уже в международном топе.

Основное отделение IAM по-прежнему в Монреале: там тренируется бо льшая часть дуэтов, в том числе Диана и Глеб. В июле их представили в соцсетях академии, опубликовав фото с Ромэном Агенауэром. Тогда же анонсировали два перехода в группу Моира – испанских юниоров Афины Робертс/Эрика Алиса и бельгийцев Ливи Шиллинг/Лео Баттена.

Новый кампус работает в канадском Лондоне (провинция Онтарио) с 2021-го. Все это время его возглавляет Моир, совмещая должность главного тренера и генерального менеджера.

«Когда Скотт закончил кататься, никто не думал, что он захочет стать тренером. Но когда он объявил нам об этом решении, мы поняли: ок, мы обязаны что-то сделать вместе. Это будет лучшим решением как для него, так и для нас.

Знаете, мы ведь придумали всю эту тему с Академией I AM Montreal именно по этой причине: очевидно, что в ближайшее время многие наши пары, с которыми мы так сроднились, закончат. И мы хотели бы предложить им площадку, на которой они продолжили бы развитие в фигурном катании – просто уже в другом качестве», – объяснял Патрис Лозон в конце прошлого олимпийского цикла.

Так и вышло. Летом 2022-го команду в Онтарио пополнили призер этапов Гран-при Адрия Диас и его жена, олимпийская чемпионка в команде Мэдисон Хаббелл. В группе к тому времени катались бронзовые призеры чемпионата четырех континентов Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Два года спустя уже с обновленным тренерским штабом они вновь поднялись на пьедестал ЧЧК, а еще впервые в карьере прорвались в топ-3 на чемпионате США.

Помимо Каррейры и Пономаренко в Онтарио тренируются бронзовые призеры юниорского Гран-при Лайла Вейон/Александр Брэндис, австралийцы Лили Хенсен/Нейтан Ликерс, азербайджанцы Саманта Риттер/Даниэль Брыкалов, итальянцы Лея Доцци/Пьетро Папетти – всего больше десяти дуэтов, которые периодически выезжают в Монреаль или принимают у себя пары с основного катка.

«Каждое лето мы стараемся собираться вместе на пару недель, чтобы получить опыт от старших тренеров в Монреале, обсудить концепцию развития. Затем мы постоянно общаемся, каждый из них по возможности приезжает в гости в течение года на несколько дней.

Мари-Франс и Ромэн приехали в этом году, и мы ждем визита Патриса, надеемся, в начале зимы. Он отличный технарь, поэтому здорово, что он поработал здесь над поворотами и уровнями», – рассказывала Хаббелл.

Переняли опыт Дюбрей и Лозона, добавив к этому свои приемы – ученики в восторге

Моир, Хаббелл и Диас – основа тренерского штаба, с ними работают Джастин Тройчек и семья Скотта. Его мама, тетя и кузины тренируют в кампусе со дня основания.

А еще в предыдущие два сезона со всеми отделениями как постановщик сотрудничал Гийом Сизерон. За программами к нему сейчас обращаются не только дуэты академии, но и одиночники со всего мира. Этим летом, например, на сборы к Гийому в Монреаль приезжали Шун Сато из Японии и Дэвид Льютон Брейн из Монако.

Специалисты Онтарио иногда ассистируют Мари-Франс на основном катке, опытом делятся и с бывшими соперниками.

«Время от времени нам звонят и просят помочь в Монреале, когда одновременно готовятся к нескольким соревнованиям. Было весело вернуться в свою старую тренировочную среду и поработать с командами, с которыми я соревновалась. Например, мы работали с Николаем Соренсеном и Лоранс Фурнье-Бодри в течение недели. Они приняли меня в свою команду и спросили мое мнение об их катании», – рассказывала Мэдисон.

С Каррейрой/Пономаренко они тоже раньше соперничали, но на тренировочный процесс, по словам Хаббелл, это не влияет. Она присоединилась к их штабу, когда партнер восстанавливался после травмы лодыжки, и сразу наладила доверительные отношения.

О том, насколько прочным получился союз, говорят слова Энтони: «Я бы не был тем спортсменом, которым являюсь сегодня, без Мэдисон».

Кристина и вовсе призналась, что Хаббелл – ее пример для подражания и «лучшее, что с ней случалось». Фигуристке нравится, что она не просто описывает, а показывает движения, и к тому же очень поддерживает психологически. Помогает то, что еще недавно Мэдисон сама переживала те же чувства, что испытывают ее ученики на льду:

«Я стараюсь открыть им собственный опыт, чтобы они могли как-то покопаться в моей голове и, возможно, найти что-то общее и понять, что мы все люди, у всех нас есть сомнения, которые иногда закрадываются».

Над техникой и программами кампус в Онтарио работает с тем же подходом, что и корпус в Монреале, – подходит к каждому дуэту индивидуально, чтобы выделить лучшие черты и скрыть недостатки. За постановками тоже иногда обращаются к основной команде, а дорабатывают позже на своем льду.

«Дети сами создают атмосферу, которую хотят», – вот подход Моира к подготовке спортсменов

В IAM Montreal всегда подчеркивали, что хорошие отношения между учениками и тренерами для них большая ценность. На одном льду катаются претенденты на медали главных международных турниров. При этом академия сохраняет атмосферу летнего лагеря – так, по крайней мере, они описывают то, что происходит на их аренах.

В этом смысле собрать новое поколение тренеров Монреаля из бывших учеников – отличный ход. Они хорошо знают систему и поддерживают философию Дюбрей и Лозона, в том числе принцип заниматься фигурным катанием в удовольствие.

Мэдисон Хаббелл тренировалась под их руководством семь лет. Теперь она находится в КиКе в качестве наставницы, а в перерывах между выступлениями качает новорожденную дочку. На чемпионат мира-2024 с учениками Мэдисон приехала через месяц после родов, но даже это не помешало ей выводить дуэты на старт.

Моир, по словам тренеров Онтарио, тоже строит с учениками дружеские отношения: шутит, подзадоривает, заключает пари. С Пономаренко год назад они поспорили на победу любимых хоккейных команд (Скотт болеет за «Торонто», а Энтони – за «Сан-Хосе»). Моир проиграл и провел одну из тренировок в джерси с фамилией капитана «Сан-Хосе».

Младших он вовлекает в тренировки как в игру: «Дети должны создавать атмосферу, которую хотят. Они подбадривают друг друга, несмотря на то, что многие из них будут соревноваться друг с другом на льду. Я понял, что настоящая магия в том, чтобы поддерживать друг друга. Для этого нужен баланс».

Как этот баланс найти, Моир не раскрывает. Возможно, в этом и есть один из секретов успеха академии.

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В тексте использованы фрагменты интервью «Спортсу», Patinage Magazine, Fanzone US Figure Skating, The London Free Press и сайта Федерации фигурного катания США.

Фото: Gettyimages /Minas Panagiotakis / Stringer; instagram.com/splashmadison ; instagram.com/iceacademyofmontreal ; Mike Hensen/The London Free Press