Илья Малинин: «Никогда не забуду, какие безумные моменты и переживания случились на Олимпийских играх»
Малинин заявил, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда.
Трехкратный чемпион мира Илья Малинин рассказал, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда.
23 июня американский фигурист опубликовал пост по случаю Международного олимпийского дня. На Играх-2026 в Милане он завоевал золото в командном турнире и занял 8-е место в личном.
«В окружении множества людей, друзей и семьи. Эти воспоминания никогда не забудутся, и весь этот опыт – то, чего я никогда не мог себе представить.
Не забуду, какие безумные моменты и переживания случились во время этих Игр. Кто бы мог подумать, что этот маленький ребенок настолько повзрослеет», – написал Малинин, приложив к посту свое детское фото, а также кадры с Олимпиады-2026.
Бог фигурки – даже после олимпийского провала. В чем феномен Малинина?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ильи Малинина
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