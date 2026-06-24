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Илья Малинин: «Никогда не забуду, какие безумные моменты и переживания случились на Олимпийских играх»
Малинин заявил, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда.

Трехкратный чемпион мира Илья Малинин рассказал, что воспоминания об Олимпийских играх останутся с ним навсегда.

23 июня американский фигурист опубликовал пост по случаю Международного олимпийского дня. На Играх-2026 в Милане он завоевал золото в командном турнире и занял 8-е место в личном.

«В окружении множества людей, друзей и семьи. Эти воспоминания никогда не забудутся, и весь этот опыт – то, чего я никогда не мог себе представить.

Не забуду, какие безумные моменты и переживания случились во время этих Игр. Кто бы мог подумать, что этот маленький ребенок настолько повзрослеет», – написал Малинин, приложив к посту свое детское фото, а также кадры с Олимпиады-2026.

Бог фигурки – даже после олимпийского провала. В чем феномен Малинина?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ильи Малинина
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