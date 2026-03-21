Рудковская: возвращение Валиевой будет одним из самых громких в фигурном катании.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о возвращении в спорт Камилы Валиевой.

«Я видела Камилу на шоу Алексея Николаевича Мишина. Видела, как она разминалась, готовилась. Это действительно что-то фантастическое: балетные руки, очень красивые длинные ноги. Камила сейчас в фантастической форме: худая, поджарая, яркая, красивая. Прямо как балерина на льду! Другого сравнения не могу привести, я ей сказала об этом на шоу. Не зря Алексей Николаевич сказал: «Камила, возвращайся, ты нам нужна». Потому что Валиева — это явление на льду.

Я была шокирована ее выступлением и формой. Камила разминалась рядом с гримеркой моего мужа, я смотрела всю ее разминку и это был отдельный вид искусства! Подчеркну, когда она вышла на лед, я снимала весь номер. Потом я его выложила у себя, была под таким впечатлением. Пересматривая номер, я сказала Евгению: «Теперь понимаю, почему в компонентах существует оценка «10».

Если Валиева восстановит все свои ультра-си (это сложно, но можно), и это воссоединится с ее катанием — это будет недосягаемая планета и очень крутой камбэк. На мой взгляд, возвращение Валиевой будет одним из самых громких в фигурном катании. То, как она катается, прыгает и вращается — это Art on Ice (искусство на льду).

Камила на шоу в Питере произвела на меня очень большое эмоциональное и эстетическое впечатление. Пять лет назад каталась девочка, и это было талантливо и красиво. Сейчас катается взрослая девушка, и это просто невероятно и фантастически. Просто недосягаемо!

Я даже не представляю, какие баллы за такую проделанную работу она будет получать в сезоне. У Камилы незакрытый гештальт в спорте — на мой взгляд, ее путь сейчас будет ярким и очень интересным. Хочется пожелать ей удачи и сил на этом сложном, но очень интересном пути», — сказала Рудковская.