  • Яна Рудковская: «Если Валиева восстановит все свои ультра-си, и это воссоединится с ее катанием — это будет недосягаемая планета»
Рудковская: возвращение Валиевой будет одним из самых громких в фигурном катании.

Продюсер Яна Рудковская высказалась о возвращении в спорт Камилы Валиевой. 

«Я видела Камилу на шоу Алексея Николаевича Мишина. Видела, как она разминалась, готовилась. Это действительно что-то фантастическое: балетные руки, очень красивые длинные ноги. Камила сейчас в фантастической форме: худая, поджарая, яркая, красивая. Прямо как балерина на льду! Другого сравнения не могу привести, я ей сказала об этом на шоу. Не зря Алексей Николаевич сказал: «Камила, возвращайся, ты нам нужна». Потому что Валиева — это явление на льду.

Я была шокирована ее выступлением и формой. Камила разминалась рядом с гримеркой моего мужа, я смотрела всю ее разминку и это был отдельный вид искусства! Подчеркну, когда она вышла на лед, я снимала весь номер. Потом я его выложила у себя, была под таким впечатлением. Пересматривая номер, я сказала Евгению: «Теперь понимаю, почему в компонентах существует оценка «10».

Если Валиева восстановит все свои ультра-си (это сложно, но можно), и это воссоединится с ее катанием — это будет недосягаемая планета и очень крутой камбэк. На мой взгляд, возвращение Валиевой будет одним из самых громких в фигурном катании. То, как она катается, прыгает и вращается — это Art on Ice (искусство на льду).

Камила на шоу в Питере произвела на меня очень большое эмоциональное и эстетическое впечатление. Пять лет назад каталась девочка, и это было талантливо и красиво. Сейчас катается взрослая девушка, и это просто невероятно и фантастически. Просто недосягаемо!

Я даже не представляю, какие баллы за такую проделанную работу она будет получать в сезоне. У Камилы незакрытый гештальт в спорте — на мой взгляд, ее путь сейчас будет ярким и очень интересным. Хочется пожелать ей удачи и сил на этом сложном, но очень интересном пути», — сказала Рудковская.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
А слабо Яне Александровне у самой Татьяны Навки спортсменку увести?)) "Камилочка, мы тебя ждем" - вот это было бы феерично! Даже я бы понаблюдала за развитием сюжета. Это не у ТШТ отбивать
Она уже давно у Соколовской. Вы все пропустили.
Интересно, если бы Камила возвращалась в спорт с ТШТ, а не в школе жены пресс-секретаря, голубь мира разглядел бы все это?
Шумиху на имени Валиевой делают все, кроме самой Валиевой.
Комментарий скрыт
А всего этого Яна раньше не видела, нет? Помнится, кто-то за вес Камилы прохаживался. Ах да, это ж было при Тутберидзе, а сейчас - нельзя. Только оды, только стоя.
ну слушайте вес тогда был действительно большой - другое дело, что это естественное гормональное явление растущего организма
Это не значит, что об этом допустимо было мусолить на весь мир бывшей .... от шоу-биза
Пока Камила была в ТШТ ни Мишин, ни Рудковские ни звука не издали в её восхвалении.. понимаю..
ща тебе Мамира покажет другие планеты
Ну пока Лена в юниорах мамИра Камилу не воспримет как соперницу, то норм
Да нет, мамИра может и по Петросян, и по Двлеглазовой проехаться
Слишком много «если». Не забываем, что ей через месяц исполнится 20 лет, она не соревновалась два года и какой контент она будет выкатывать и как стабильно в новом сезоне, который через полгода – большой вопрос... Трусова на ОИ приземлила пять, а через полгода в постолимпийском сезоне уже не смогла ни одного на соревнованиях. Одно дело прыгнуть сольный квад на тренировке, а другое в боевом прокате произвольной на стартах. Не гоните лошадей...
Не забывайте что и Камила после ОИ приземляла два 4 тулупа в пп, а сейчас выглядит намного лучше по форме.
Она уже восстановила уси, будет накатывать программы все лето, и не сомневаюсь выкатает конкурентноспособный контент в следующем сезоне.
Ей тогда было 16 лет) Не думаю, что в 20 она будет стабильнее, тем более у Соколовской.
думаю, что планета будет досягаемая, потому что пять ультраси в двух программах, сейчас она ниасилит - практически уверен. вращения, непрыжковые - да, но она девушка непростая в смысле постановки программ, так как она не очень хорошо слышит и интерпретирует музыку - просто Этери это умела камуфлировать, создавая образ великой катальщицы. Но в лидерскую группу Камила имеет все шансы войти - тем более с ядерными грибами воспитанницы третьей жены замруководителя Администрации президента ;)
Не несите чепухи, Камила прекрасно слышит музыку, практически каждое движение под музыку.
А то, что сложная фигуристка, это так. Потому что балетная. Под эту её балетность тоже надо уметь составлять программу. Но видимо не каждый может.
Самое показательное наверно, это шоу с чёрным лебедем. Это полное разочарование, как в шоу про балет, с фигуристкой-балериной там не сумели ей поставить ничего балетного. Казалось бы, это самое простое. Но оказывается нет
Не слышит она музыку, всегда считает. Сама говорила.
Что самое интересное при другом тренрсоком штабе таких од в сторону Камилы мы не слышали))
Хочется одно сказать и пожелать - пусть все будет по честному, у нас МНОГО талантливых девочек и каждая хочет побед и при чистых прокатах все достойны ..
В следующем сезоне во взрослые выходит например София Дзепка которая катается как хрустальная балерина на льду или Лидия Плескачева которая не хуже , вообщем много кого можно в пример привести...
Поэтому хочется пожелать абсолютно всем удачи и побед по спортивному принципу!
Если Камила восстановит это будет целиком и полностью только ее заслуга. Вы же, чиновники, депутаты и прочие, кто бросил ее в защите по допингу, примажитесь первые к ее победам
Ох, как хочется Яне Камилу в свои шоу. Но пока, видимо, это недосягаемая планета
