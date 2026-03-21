Кубок Первого канала по фигурному катанию. Валиева, Петросян, Двоеглазова и Муравьева выступят с короткими программами

Валиева и Петросян выступят с короткими программами на Кубке Первого канала.

21 марта женщины покажут короткие программы на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Т-Банк Кубок Первого канала

Санкт-Петербург

Женщины, короткая программа

Начало – 15:40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участницы

1. Софья Муравьева (команда Санкт-Петербурга)

2. Аделия Петросян (команда Москвы)

3. Дина Хуснутдинова (команда Санкт-Петербурга)

4. Алиса Двоеглазова (команда Москвы)

5. Ксения Гущина (команда Санкт-Петербурга)

6. Камила Валиева (команда Москвы)

Семь усишниц🫢 Всем девочкам чистых прокатов и удачи, всех ценю, но поболею за двух Камил и Аделию.
Всем девчонкам-красавицам успешных прокатов в короткой программе!
Всем чистых прокатов, жду новую программу Камилы🔥
Камила и Аделия две 🌟 очень жду их прокаты😇🤩❤️
Всем чистого проката, поболею за Нелюбову и Хуснутдинову
За Аделию, Алису и Машу, пусть всё получится.
жаль, что Трусовой не будет
Немного жаль. Но поболею за Макара!)
А Саша сегодня на шоу в Ростове, очень красивая.)
Саша занята, понятно)
Удачи всем девочкам гладкого льда! 💫
Надеюсь, у Валиевой и Муравьевой все получится:)
Всем хорошего настроения и сильных прокатов. Очень хочу увидеть Ками в цельной программе.
