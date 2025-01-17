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«Криш forever». Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Роналду

Александр Галлямов показал, как собирает картонную фигурку Криштиану Роналду.

«Похож?» – написал чемпион мира по фигурному катанию. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александра Галлямова
logoАлександр Галлямов
пары
logoсборная России
logoКриштиану Роналду
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