Финал Гран-при среди юниоров. Чжан Цзясюань и Хуан Ихан, Флорес и Ванг, Дерошер и Трэшер покажут короткие программы
Юниорские пары выступят с короткими программами в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Пары, юниоры
Короткая программа
Начало – 18:30 по московскому времени (5 декабря), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Саэ Шимидзу – Лукас Хонда (Япония)
2. Джулия Кватрокки – Симон Демаре (Канада)
3. Роман Телемак – Люка Кулон (Франция)
Вторая разминка
4. Оливия Флорес – Люк Ванг (США)
5. Жасмин Дерошер – Киран Трэшер (Канада)
6. Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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