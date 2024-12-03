Даниил Самсонов возобновил тренировки на льду после травмы голеностопа
Фигурист Даниил Самсонов возобновил тренировки на льду после травмы.
17 ноября Самсонов снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве из-за повреждения связки голеностопа.
«Я вышел на лед. Как самочувствие и настрой? Все хорошо, что будет, то будет», – сказал Самсонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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