Даниил Самсонов возобновил тренировки на льду после травмы голеностопа

Фигурист Даниил Самсонов возобновил тренировки на льду после травмы.

17 ноября Самсонов снялся с произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве из-за повреждения связки голеностопа.

«Я вышел на лед. Как самочувствие и настрой? Все хорошо, что будет, то будет», – сказал Самсонов.