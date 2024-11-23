Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса
2. Елизавета Кириллова – Илья Карпов
3. Ольга Федорова – Павел Драко
4. Юлия Чуркина – Борис Фролов
Вторая разминка
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
8. Анна Щербакова – Егор Гончаров
Третья разминка
9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
11. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
12. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
После ритм-танца
1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,28
2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 81,83
3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 80,83
4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 79,39
5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 77,16
6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 76,64
7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,90
8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,93
9. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 64,25
10. Ольга Федорова – Павел Драко – 64,12
11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 57,54
Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – 70,47 (вне конкурса)
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
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