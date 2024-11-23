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Гран-при России. «Невский лед». Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы

Кагановская и Некрасов, Худайбердиева и Базин покажут произвольные танцы на Гран-при.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

5-й этап

Санкт-Петербург

«Невский лед»

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 18:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – вне конкурса

2. Елизавета Кириллова – Илья Карпов

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Юлия Чуркина – Борис Фролов

Вторая разминка

5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

6. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

7. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

8. Анна Щербакова – Егор Гончаров

Третья разминка

9. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

11. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

12. Василиса Кагановская – Максим Некрасов

После ритм-танца

1. Василиса Кагановская – Максим Некрасов – 82,28

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 81,83

3. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 80,83

4. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 79,39

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 77,16

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 76,64

7. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 74,90

8. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 65,93

9. Юлия Чуркина – Борис Фролов – 64,25

10. Ольга Федорова – Павел Драко – 64,12

11. Елизавета Кириллова – Илья Карпов – 57,54

Екатерина Андреева – Дмитрий Блинов (Беларусь) – 70,47 (вне конкурса)

Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Невский лед
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
сборная Беларуси
результаты
logoЕвгения Тарасова
Борис Фролов
Юлия Чуркина
Екатерина Рыбакова
logoПавел Дрозд
Егор Гончаров
Даниил Горелкин
Елизавета Шичина
Екатерина Миронова
logoВасилиса Кагановская
Павел Драко
Илья Карпов
Дмитрий Щербаков
logoМаксим Некрасов
Елизавета Кириллова
Екатерина Андреева
Евгений Устенко
Таисия Линчевская
Дмитрий Блинов
Софья Леонтьева
Ольга Федорова
Анна Щербакова (танцы)
Иван Махноносов
logoЕлизавета Худайбердиева
logoЕгор Базин
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