Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи, Лутфуллин, Алиев, Мозалев, Гуменник выйдут на лед с произвольными программами

Дикиджи и Гуменник представят произвольные программы на Гран-при в Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 5-й этап Санкт-Петербург «Невский лед» Мужчины Произвольная программа Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Федор Зонов 2. Владимир Ощепков 3. Артем Ковалев 4. Макар Игнатов 5. Александр Мельников 6. Петр Гуменник Вторая разминка 7. Михаил Терновский 8. Семен Соловьев 9. Андрей Мозалев 10. Дмитрий Алиев 11. Глеб Лутфуллин 12. Владислав Дикиджи После короткой программы 1. Владислав Дикиджи – 102,22 2. Глеб Лутфуллин – 93,41 3. Дмитрий Алиев – 92,91 4. Андрей Мозалев – 90,34 5. Семен Соловьев – 88,76 6. Михаил Терновский – 87,17 7. Петр Гуменник – 85,44 8. Александр Мельников – 82,92 9. Макар Игнатов – 82,49 10. Артем Ковалев – 82,33 11. Владимир Ощепков – 73,04 12. Федор Зонов – 67,67 Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский