Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Горбачева, Яметова, Муравьева, Важнова выступят с произвольными программами

Акатьева и Муравьева представят произвольные программы на Гран-при в Петербурге.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25 5-й этап Санкт-Петербург «Невский лед» Женщины Произвольная программа Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала. Первая разминка 1. Валерия Овчинникова 2. Яна Битюшкова 3. Елизавета Киселева 4. Виктория Федянина 5. Мария Парамонова 6. Людмила Фурсова Вторая разминка 7. Екатерина Анисимова 8. Софья Важнова 9. Софья Муравьева 10. Вероника Яметова 11. Алина Горбачева 12. Cофья Акатьева После короткой программы 1. Cофья Акатьева – 75,54 2. Алина Горбачева – 71,32 3. Вероника Яметова – 71,16 4. Софья Муравьева – 68,78 5. Софья Важнова – 67,93 6. Екатерина Анисимова – 64,26 7. Людмила Фурсова – 59,88 8. Мария Парамонова – 59,87 9. Виктория Федянина – 57,56 10. Елизавета Киселева – 57,34 11. Яна Битюшкова – 57,27 12. Валерия Овчинникова – 56,33 Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский