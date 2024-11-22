Гран-при Китая. Конти и Мачии, Хазе и Володин, Перейра и Мишо покажут произвольные программы
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:50 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
4. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)
Вторая разминка
5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
После короткой программы
1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 72,43
2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 68,44
3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 66,90
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 61,11
5. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай) – 55,14
6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,01
7. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 50,65
8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 42,67
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
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