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Гран-при Китая. Конти и Мачии, Хазе и Володин, Перейра и Мишо покажут произвольные программы

Конти и Мачии, Хазе и Володин представят произвольные программы на Гран-при Китая.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:50 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

2. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

3. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

4. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)

Вторая разминка

5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

После короткой программы

1. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 72,43

2. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 68,44

3. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 66,90

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 61,11

5. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай) – 55,14

6. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 54,01

7. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 50,65

8. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 42,67

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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logoГран-при Китая
пары
Ван Юйчэнь
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Кэти Макбет
Александр Коровин
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Трент Мишо
Камилла Ковалев
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Сара Конти
Даниил Паркман
logoсборная Китая
сборная Польши
Юлия Щетинина
Никколо Мачии
Никита Володин
сборная Филиппин
Михал Возняк
Лиа Перейра
Павел Ковалев
Минерва Фабьен Хазе
logoсборная Германии
Изабелла Гамес
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