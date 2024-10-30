Екатерина Боброва: «Иногда поражаюсь нашим СМИ. Заголовок «Бывший молодой человек Трусовой выиграл этап» – это колоссальное неуважение»

Екатерина Боброва заявила о неуважении СМИ к спортсменам.

«Я иногда начинаю поражаться нашим СМИ при всем уважении. Делать такие заголовки, мне кажется, это просто неуважение к самим спортсменам, потому что один из заголовков – «Бывший молодой человек Трусовой выиграл этап», второй – «Молодой человек Медведевой сделал что-то невероятное на этапе».

Ребят, у нас теперь исчисляется по тому, кто с кем спит, простите? То есть фамилии спортсменов мы уже не называем, мы теперь их называем по тому, с кем они делят или делили постель. Все четко держат свечку. Это колоссальное неуважение», – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком».

«Я с тобой полностью согласен, ты абсолютно права. Они просто не знают никого. Они за кликабельность уже продали душу и мозги – последние, которые у них оставались», – добавил комментатор Андрей Журанков.

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