Алина Загитова: «Честно, я не помню, как зовут фигуристку из Кореи. Она стала первой в мире, кто выиграл все титулы, я – вторая»
Алина Загитова ответила на вопрос, кто для нее лучшая фигуристка.
– Кто лучшая фигуристка в мире для тебя?
– Их много, их много.
– Давай твой топ.
– Мао Асада.
– А еще?
– Честно, я не помню, как зовут фигуристку из Кореи. Она стала первой в мире, кто выиграл все титулы в фигурном катании. Я вторая, а она первая, – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.
ПРИМЕЧАНИЕ: Загитова имела в виду олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира Ким Ю-На.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: СТС Kids
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