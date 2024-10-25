Алина Загитова: «Честно, я не помню, как зовут фигуристку из Кореи. Она стала первой в мире, кто выиграл все титулы, я – вторая»

Алина Загитова ответила на вопрос, кто для нее лучшая фигуристка.

– Кто лучшая фигуристка в мире для тебя?

– Их много, их много.

– Давай твой топ.

– Мао Асада .

– А еще?

– Честно, я не помню, как зовут фигуристку из Кореи. Она стала первой в мире, кто выиграл все титулы в фигурном катании. Я вторая, а она первая, – сказала олимпийская чемпионка в программе «Хорошоу» на СТС Kids.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загитова имела в виду олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира Ким Ю-На.

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