Екатерина Боброва: «Очень неловкое падение было у Чок и Бейтса. Не понравился ни их ритм-танец, ни произвольный»

Екатерина Боброва негативно оценила программы дуэта Чок – Бейтс в этом сезоне.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли второе место на Гран-при США, уступив Лайле Фир и Льюису Гибсону.

«Очень неловкое падение в ритм-танце американского дуэта Чок/Бейтс, как я позволила себе сказать в комментариях: «Вот не было, не было, и вот опять».

Вообще непонятно, как еще выиграли чемпионат мира в позапрошлом сезоне. Падение на падении. Я еще и писала ребятам: «Поздравляю, конечно, но падение...»

В общем, давай откровенно: мне не понравилось ничего у них. Ни ритм-танца, ни произвольного. Такое впечатление, что они держали уровень классных постановок три сезона.

А сейчас такое ощущение, что они решили пасть на дно перед олимпийским сезоном и держат какую-то очень классную идею, которая будет относительно этого выглядеть хорошо», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

Фигурное катание будто хочет умереть – потому что не знает, зачем жить