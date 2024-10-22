Александр Жулин: «Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне»

Александр Жулин не верит в допуск россиян на международную арену в следующем сезоне.

Ранее источник «Р-Спорта» сообщил, что руководство ISU принципиально готово к такому сценарию: «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти».

«Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.