Александр Жулин: «Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне»
Александр Жулин не верит в допуск россиян на международную арену в следующем сезоне.
Ранее источник «Р-Спорта» сообщил, что руководство ISU принципиально готово к такому сценарию: «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти».
«Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне», – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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