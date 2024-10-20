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Аймо о серебре Гран-при США: «Не знаю, как мне это удалось. Я очень много работал, за последний год многое изменил в тренировках и в себе»

Французский фигурист Кевин Аймо рассказал, что многое изменил в тренировках.

Аймо занял второе место на Гран-при США, уступив только Илье Малинину, при этом стал первым в произвольной программе.

«Я так горжусь и не знаю, как мне это удалось сегодня. У меня нет слов, я так счастлив. Не знаю, как я это сделал. Знаю только, что я много работал, очень много. Я просто пытался дышать и быть собой.

В следующий раз хочу показать все крутые переходы, которые мы сделали в этой программе. Я никогда в жизни не чувствовал себя более здоровым, чем сегодня.

За последний год я многое изменил в тренировках и в себе. Раньше я тренировался по 3 часа в день на льду, теперь – два раза по 40 минут на льду плюс много занимаюсь вне льда.

Я много тренируюсь самостоятельно в Швейцарии, в Лозанне. Очень благодарен конькобежному клубу Лозанны за то, что мне дали возможность кататься там», – сказал фигурист после проката.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
logoсборная Франции
мужское катание
logoКевин Аймо
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