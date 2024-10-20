Малинин исполнил секвенцию четверной сальхов – тройной аксель во второй половине произвольной программы
Илья Малинин прыгнул в произвольной программе четверной сальхов с тройным акселем.
Фигурист исполнил секвенцию во второй половине программы.
Перед этим Малинин прыгнул четверной флип, четверной лутц, каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, но допустил ошибку на тройном лутце и сделал риттбергер только в два оборота.
В произвольной программе Илья уступил французу Кевину Аймо, но по сумме двух программ обошел его.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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