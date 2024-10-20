Тренер Морозовой: «Пока врачи все еще не разрешают Виктории кататься. Она лечится, это восстановление после операции»
Тренер Виктории Морозовой сообщила, что врачи пока не разрешают ей кататься.
В сезоне-2023/24 Морозова становилась победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России.
Из-за травмы фигуристка пропустила первенство России и финал Гран-при, а весной перенесла операцию на колене.
«Пока врачи все еще не разрешают кататься. Конечно, Вика лечится и делает все, что говорят врачи. Это восстановление после операции», – сказала Ирина Смирнова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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