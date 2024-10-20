Тренер Морозовой: «Пока врачи все еще не разрешают Виктории кататься. Она лечится, это восстановление после операции»

Тренер Виктории Морозовой сообщила, что врачи пока не разрешают ей кататься.

В сезоне-2023/24 Морозова становилась победительницей и серебряным призером этапов юниорского Гран-при России.

Из-за травмы фигуристка пропустила первенство России и финал Гран-при, а весной перенесла операцию на колене.

«Пока врачи все еще не разрешают кататься. Конечно, Вика лечится и делает все, что говорят врачи. Это восстановление после операции», – сказала Ирина Смирнова.