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Гран-при США. Левито, Лин-Грейси, Хигучи, Ватанабе, Теннелл, Пинзарроне выступят с короткими программами

19 октября Левито, Хигучи и Ватанабе покажут короткие программы на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 3:25 по московскому времени (19 октября), прямая трансляцияна ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Вакаба Хигучи (Япония)

2. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)

3. Юна Аоки (Япония)

4. Брэди Теннелл (США)

5. Леа Серна (Франция)

6. Ольга Микутина (Австрия)

Вторая разминка

7. Ливия Кайзер (Швейцария)

8. Софья Степченко (Латвия)

9. Элис Лин-Грейси (США)

10. Нина Пинзарроне (Бельгия)

11. Ринка Ватанабе (Япония)

12. Изабо Левито (США)

Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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Юна Аоки
Леа Серна
Ольга Микутина
logoИзабо Левито
Нина Пинзарроне
Ким Мин Чхэ
Ливия Кайзер
Элис Лин-Грейси
Ринка Ватанабе
Софья Степченко
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