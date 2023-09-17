Александр Самарин: «Задача состояла презентовать программы. А элементы будут на этот шампур насаживаться»
Фигурист Александр Самарин оценил свое выступление на контрольных прокатах.
«Я получаю удовольствие от того, что делаю. Технические моменты пока не стоят ничего здесь, по сегодняшнему и вчерашнему дню. Работы еще много, еще сезон только-только начинается, первые прокаты на публике.
Понятно, что волнения больше, адреналина. Задача состояла именно показать программы, презентовать их. А элементы будут на этот шампур насаживаться. Главное, что получилось все показать.
Федерация вчера короткую программу оценила. По сегодняшнему дню не знаю, но вчера, когда я увидел их реакцию, было приятно. И зал прекрасно принимал и принял почти с первых нот, когда услышал знакомые мотивы.
Как родилась идея с Crazy Frog? Все началось с третьей части, музыкальной. Все другие варианты программ были отбракованы, листали музыку, натыкались на третий вариант отработки Sweet Dreams, дал Никите послушать, и с этого началась идея.
Очень приятно было, что зал так тепло принимал, давно такого не было. В середине – спокойная часть, я освобождаюсь от шлема и романтического облачения, и больше в человечность идет. А дальше снова, чуть более живой, как будто в космосе, такой веселый и забавный.
Что больше нравится – пластичные движения или роботохореография? Очень нравится пластично кататься», – ответил серебряный призер чемпионата Европы 2019 года.
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