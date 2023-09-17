Александр Самарин: «Задача состояла презентовать программы. А элементы будут на этот шампур насаживаться»

Фигурист Александр Самарин оценил свое выступление на контрольных прокатах.

«‎Я получаю удовольствие от того, что делаю. Технические моменты пока не стоят ничего здесь, по сегодняшнему и вчерашнему дню. Работы еще много, еще сезон только-только начинается, первые прокаты на публике.

Понятно, что волнения больше, адреналина. Задача состояла именно показать программы, презентовать их. А элементы будут на этот шампур насаживаться. Главное, что получилось все показать.

Федерация вчера короткую программу оценила. По сегодняшнему дню не знаю, но вчера, когда я увидел их реакцию, было приятно. И зал прекрасно принимал и принял почти с первых нот, когда услышал знакомые мотивы.

Как родилась идея с Crazy Frog? Все началось с третьей части, музыкальной. Все другие варианты программ были отбракованы, листали музыку, натыкались на третий вариант отработки Sweet Dreams, дал Никите послушать, и с этого началась идея.

Очень приятно было, что зал так тепло принимал, давно такого не было. В середине – спокойная часть, я освобождаюсь от шлема и романтического облачения, и больше в человечность идет. А дальше снова, чуть более живой, как будто в космосе, такой веселый и забавный.

Что больше нравится – пластичные движения или роботохореография? Очень нравится пластично кататься»‎, – ответил серебряный призер чемпионата Европы 2019 года.