Сегодня, 18 мая, российской фигуристке Алине Загитовой исполняется 20 лет.

Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряный призер тех Игр, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018.

Спортсменка побеждала в финале Гран-при сезона-2017/18, а также на юниорском чемпионате мира и в юниорском финале Гран-при.

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