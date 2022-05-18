Сегодня, 18 мая, российской фигуристке Алине Загитовой исполняется 20 лет.
Загитова – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряный призер тех Игр, чемпионка мира-2019, чемпионка Европы-2018.
Спортсменка побеждала в финале Гран-при сезона-2017/18, а также на юниорском чемпионате мира и в юниорском финале Гран-при.
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