Алена Леонова стала мамой

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию родила сына.

«Сегодня в жизни председателя комиссии спортсменов, члена исполкома фигурного катания Санкт-Петербурга, серебряного призера чемпионата мира 2012 года, чемпионки мира среди юниоров и победительницы Универсиады 2015 года Алены Леоновой случилось важное событие – рождение сына.

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Мама – важнейший статус в жизни женщины. Наши искренние поздравления!» – сообщили в инстаграме Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Леонова замужем за бывшим фигуристом .