Виталий Смирнов: «На фоне того, что некоторые спортсмены решают выступать за другие страны, Медведева показала патриотический жест»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов высказался о возвращении от канадского тренера к Этери Тутберидзе.

«Выскажусь как болельщик. Не хочу оценивать технические детали, никогда этим не занимался. Конечно, хорошо, что у нас люди возвращаются.

На фоне того, что некоторые спортсмены принимают решение выступать за другие страны, Женя показала патриотический жест.



Как человек Медведева произвела на меня очень хорошее впечатление. В свое время мы с ней и с экс-президентом ОКР Александром Жуковым ездили на исполком Международного олимпийского комитета, где она очень толково выступала, говорила на английском языке.

Она произвела очень хорошее впечатление на членов исполкома. Тогда было принято решение, что мы будем выступать на Играх в Пхенчхане», – сказал Смирнов.

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