Плющенко о Косторной: «Наша с ней задача – четверной прыжок. Но пока ей не хватает функционалки»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал о работе с .

«Произвольная программа у Алены пока сырая, поэтому на прокатах мы откатали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена к нам перешла, нереально. Времени было мало.

Алена пока в программах прыгает аксель двойной. Поскольку, повторяю, она пришла не так давно. К тому же, у нее была травма, нет смысла рисковать, сезон только начинается. После прокатов будем готовить тройной аксель, доделывать произвольную, входить в сезон.

Ей не хватает «функционалки». Она долго не каталась и на данный момент тренируется в силу своих возможностей. Тоже пашет. Тоже ставит перед собой амбициозные задачи. Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача – четверной прыжок», – сказал Плющенко.

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