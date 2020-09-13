Инна Гончаренко: «Загитова предпочла «Ледниковый период» контрольным прокатам. Можно делать вывод о приоритетах, но ее выбор надо уважать»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию не выступать на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Завершение будет тогда, когда она сама об этом объявит. Сейчас она сделала выбор: участие в предпочла контрольным прокатам. Конечно, по этому шагу можно делать вывод о расставленных приоритетах.

Но Алина – заслуженный человек, она оповестила об этом федерацию, думаю, было принято обоюдное решение. И ей дали, видимо, некие преференции.

Но в любом случае выбор олимпийской чемпионки надо уважать. У нее своя жизнь, она вправе распоряжаться ей так, как считает нужным», – сказала Гончаренко.

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