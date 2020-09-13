Инна Гончаренко: «Загитова предпочла «Ледниковый период» контрольным прокатам. Можно делать вывод о приоритетах, но ее выбор надо уважать»

Теги телевидение сборная России женское катание Инна Гончаренко Алина Загитова контрольные прокаты Ледниковый период Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой не выступать на контрольных прокатах сборной в Москве.

«Завершение будет тогда, когда она сама об этом объявит. Сейчас она сделала выбор: участие в «Ледниковом периоде» предпочла контрольным прокатам. Конечно, по этому шагу можно делать вывод о расставленных приоритетах.

Но Алина – заслуженный человек, она оповестила об этом федерацию, думаю, было принято обоюдное решение. И ей дали, видимо, некие преференции.

Но в любом случае выбор олимпийской чемпионки надо уважать. У нее своя жизнь, она вправе распоряжаться ей так, как считает нужным», – сказала Гончаренко.

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

Да, Загитова никому ничего не должна и не обещала. Но сделала все так, что теперь выглядит обманщицей

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