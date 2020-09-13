Этери Тутберидзе о контрольных прокатах: «Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала выступление своих учениц на контрольных прокатах сборной России в Москве.

На прокатах из группы Тутберидзе выступали и .

«Девчонки все занимались (во время карантина – Sports.ru), но это же не то же самое. Все это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате.

Конечно, надо прыгать на льду. Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать», – рассказала Тутберидзе.

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