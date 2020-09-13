Этери Тутберидзе о контрольных прокатах: «Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих учениц на контрольных прокатах сборной России в Москве.

На прокатах из группы Тутберидзе выступали Анна Щербакова и Камила Валиева.

«Девчонки все занимались (во время карантина – Sports.ru), но это же не то же самое. Все это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате.

Конечно, надо прыгать на льду. Надо кататься, должно быть чувство конька, особенно если это четверные. Пока еще тяжеловато и многое не восстановлено. Будем работать», – рассказала Тутберидзе.

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