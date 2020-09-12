Жулин о словах Косторной про Тутберидзе: «Не стал бы говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы. Лучше делом доказывать»

Известный тренер по фигурному катанию прокомментировал слова о причинах ухода из группы .

В частности, Косторная сказала, что в группе Тутберидзе ей приходилось тренироваться на одном катке со спортсменками 2010 года рождения.

«Сложно что-то сказать. Я бы не стал говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы и практически мира, если бы турнир состоялся. Тем более вчера Алена очень невнятно выглядела, а сегодня и вовсе снялась с произвольной программы. Лучше делом доказывать, чем словами.

Что касается ее заявления про 10-летних детей на тренировках, то слова о том, что она каталась в толпе с детьми как-то терзают у меня смутные сомнения», – рассказал Жулин.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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