Жулин о словах Косторной про Тутберидзе: «Не стал бы говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы. Лучше делом доказывать»

Теги Евгений Плющенко сборная России Александр Жулин женское катание Этери Тутберидзе контрольные прокаты Алена Косторная Фигурное катание

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова Алены Косторной о причинах ухода из группы Этери Тутберидзе.

В частности, Косторная сказала, что в группе Тутберидзе ей приходилось тренироваться на одном катке со спортсменками 2010 года рождения.

«Сложно что-то сказать. Я бы не стал говорить плохо о человеке, который тебя сделал чемпионкой Европы и практически мира, если бы турнир состоялся. Тем более вчера Алена очень невнятно выглядела, а сегодня и вовсе снялась с произвольной программы. Лучше делом доказывать, чем словами.

Что касается ее заявления про 10-летних детей на тренировках, то слова о том, что она каталась в толпе с детьми как-то терзают у меня смутные сомнения», – рассказал Жулин.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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