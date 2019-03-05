«Еще в прошлом году высказала, дважды не повторяюсь». Тарасова не стала комментировать снятие Загитовой с прокатов

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова не стала комментировать снятие Алины Загитовой с контрольных прокатов сборной.

«А что меня спрашивать? Вам все ответил спорткомитет.

Мое мнение? Я еще в прошлом году высказала, я дважды не повторяюсь», – сказала Тарасова.

В декабре 2019-го Тарасова вот так отреагировала на решение Загитовой взять паузу в карьере: «Вернется Алина или нет – глупый вопрос, надежды юношей питают.

Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки.

Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали».

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

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