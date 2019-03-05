Исинбаева о «Ледниковом периоде»: «Загитова и Медведева были бы успешным тандемом. Евгения хорошо общается с прессой, у нее поставлена речь»

Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка и жюри проекта «Ледниковый период», ведущей которого стала Алина Загитова, рассказала о съемках.

– Поскольку Алина поступила буквально на днях на факультет журналистики, для нее участие в проекте – самая лучшая практика. Три месяца будет длиться проект, и у нее есть прекрасный шанс сразу опробовать, каково быть журналистом, каково смотреть четко в камеру, слушать в ухо.

Хотя сегодня она немножечко волновалась, слова путала, но к концу сезона Алина раскроется, покажет весь свой потенциал. Понятно, что достичь олимпийской медали ей удалось упорным трудом. Так и в журналистике она сможет достичь благодаря упорному труду.

– Директор «Самбо-70» рассказал, что Загитова и Медведева могли вести «Ледниковый период» вместе.

– Я не в курсе. Вообще, мне кажется, что когда шоу ведут мужчина и девушка – это очень хорошее сочетание. Даже с эстетической точки зрения смотрится очень гармонично.

Но, если бы была Евгения и Алина, то, возможно, это тоже был бы успешный тандем, потому что Евгения хорошо общается с прессой, у нее хорошо поставлена речь. Они бы спокойно дополняли друг друга.

– У Алины теперь добавилось задач. Реально совмещать журналистику и спорт?

– Все реально. Главное – желание, возможности. Алина завоевала все, что можно завоевать в фигурном катании, а сейчас имеет полное право посвятить свою жизнь тому, что ей нравится, – сказала Исинбаева.

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