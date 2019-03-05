Татьяна Тарасова: «Если Первый канал и Загитова договорятся, буду рада за Алину. «Ледниковый период» – лучший проект, его любит страна»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Первый канал женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период».

«Если Первый канал и Загитова договорятся, то, конечно, я буду рада за Алину!

Это наш лучший проект! Его очень любит страна, и он зарекомендовал себя среди народа. После него поднялся уровень фигурного катания. А эта любовь распространилась по всей нашей стране.

Алина там не будет кататься, но попробует себя в роли ведущей», – сказала Тарасова.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова станет ведущей шоу «Ледниковый период» (Sport24)

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