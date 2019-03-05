Ирина Роднина о бойкоте в НБА: «Скоро выборы президента США. Это может быть на руку демократам»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы России поделилась мнением насчет бойкотов командами матчей плей-офф.

Накануне игроки отказались выходить на площадку в ответ на инцидент со стрельбой полицейских в Висконсине в афроамериканца.

– Спортсмены в США пользуются большой популярностью, являются для многих кумирами. Особенно это касается баскетболистов НБА. Ведь баскетбол – очень популярен в школах, университетах. Плюс это вид спорта номер один у афроамериканцев.

Так что, безусловно, решение клубов НБА бойкотировать игры плей-офф дойдет до самого верха. Вся страна будет обсуждать этот момент, а митинги из-за этого полицейского инцидента, скорее всего, охватят всю страну.

– В США действительно до сих пор есть расовая дискриминация, о которой говорят баскетболисты и тренеры?

– В любой проблеме есть два виновных. Не бывает дыма без огня с одной и другой стороны.

Думаю, что это тот самый случай, когда все надо взять себя в руки, садиться за стол переговоров и конструктивно обсудить все проблемы. А не выставлять требования и бойкотом игр выражать свои протесты. Плюс не забывайте, что совсем скоро выборы президента США. Страсти еще больше накалились.

– Вы допускаете, что это как-то связано с выборами, которые состоятся 3 ноября?

– Это вполне может быть связано. В основном темнокожее население поддерживает демократов. До выборов осталось всего несколько месяцев и такое нагнетание обстановки имеет место быть.

Баскетболисты имеют очень серьезный вес в США. К их мнению прислушиваются миллионы. Так что этот бойкот может быть на руку кандидату от Демократической партии (Джо Байден), – сказала Роднина.

Игроки НБА бойкотируют плей-офф. Причина: стрельба полицейских в чернокожего в Висконсине