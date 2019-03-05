Валентин Писеев: «Тренеры должны быть защищены. Думаю, ситуация вокруг Косторной заставит федерацию разработать критерии»

Почетный президент Федерации фигурного катания России ( ) Валентин Писеев поделился мнением о возможном введении контрактной системы между спортсменами и тренерами в фигурном катании.

«Тему надо крайне серьезно прорабатывать. Но я не сторонник ситуации, когда спортсмен просто захотел перейти – и ушел. Есть определенные сроки – да, в них переходите, пожалуйста.

Может быть, надо подумать над изменениями. Тренеры должны быть защищены. Даже если ты пришла с бутылкой шампанского и цветочками – нельзя этим оправдать уход от тренера и организации, которые в тебя вкладывали столько труда.

Думаю, ситуация, которая произошла вокруг Косторной, заставит федерацию разработать критерии, на которые будут равняться в будущем. В целом я за то, чтобы действовали нынешние правила: есть срок, апрель-май, будьте любезны переходить в это время. А если не в это время – то извините.

Равно как и в целом я категорически против того, чтобы спортсмен диктовал тренеру условия тренировочного процесса – когда и с кем он хочет быть на льду, а с кем нет. Это безобразие, так не должно быть.

В творческом плане нужно взаимодействие – подбор музыки, костюмов, определение объема нагрузок. Но не по вопросам организации. Я не знаю, как все было в случае с Косторной, а говорю о системном подходе», – сказал Писеев.

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