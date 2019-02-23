Слуцкая про высказывания Плющенко о программах Косторной: «Неэтично осуждать работу тренера чемпионок. Тутберидзе так себя не ведет»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением насчет того, что Евгений Плющенко раскритиковал программы, поставленные российской фигуристке Алене Косторной предыдущими тренерами.
На прошлой неделе стало известно, что Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и будет тренироваться в академии Плющенко.
На момент переход у Косторной в группе Тутберидзе уже были поставлены обе программы. Плющенко расквартировал их: «То, что я видел из ее недавних программ, это просто ужас. Алене это не нравится, она сама это сказала».
«В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира.
Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведет.
Если бы чемпионат мира в Монреале все-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится планка Тутберидзе», – сказала Слуцкая.
В июле Косторная восхищалась номером от Тутберидзе. Теперь Плющенко говорит, что Алене не нравится и вообще это ужас 🤷♀️