Вице-чемпионка мира Алена Леонова: «Хотела бы поддержать Тутберидзе. Косторная поступила не очень красиво»

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Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова заявила, что поддерживает Этери Тутберидзе в ситуации с переходом Алены Косторной к Евгению Плющенко.

«Мне в этой ситуации все-таки хотелось бы быть на стороне тренера, и я выберу сторону Этери Георгиевны. Хотя я не знаю их отношения.

Но в общем и целом думаю, что Алена поступила не очень красиво, если вдаваться в эти подробности. Повторюсь, я хотела бы поддержать Этери Георгиевну в этой ситуации», – сказала Леонова.

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