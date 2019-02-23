Вице-чемпионка мира Алена Леонова: «Хотела бы поддержать Тутберидзе. Косторная поступила не очень красиво»

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова заявила, что поддерживает в ситуации с переходом к Евгению Плющенко.

«Мне в этой ситуации все-таки хотелось бы быть на стороне тренера, и я выберу сторону Этери Георгиевны. Хотя я не знаю их отношения.

Но в общем и целом думаю, что Алена поступила не очень красиво, если вдаваться в эти подробности. Повторюсь, я хотела бы поддержать Этери Георгиевну в этой ситуации», – сказала Леонова.

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