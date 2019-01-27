Алексей Ягудин: «Почему бы не сделать из Кубка России свой крупный старт? Он не будет уступать по составу чемпионату мира»

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин считает, что международные соревнования по фигурному катанию из-за коронавируса не будут проводиться до следующего года.

«Думаю, лучшее, что может сделать наша федерация – это увеличить количество внутренних соревнований. Мы видим, что сейчас в футболе играют только национальные чемпионаты. Почему бы нам в России, с нашим составом фигуристов, не сделать из условного Кубка России свой крупный старт?

Он ничем не будет уступать по составу чемпионату мира. А среди девочек даже сильнее состав будет. Если это все проводить на хороших аренах со съемкой Первого канала, то такие турниры будут смотреть миллионы.

Люди соскучились по фигурному катанию. Я не верю, что международные соревнования возможны до следующего года. Почти уверен, что их не будет. Но у нас полно фигуристов, чтобы из Кубка России сделать соревнование уровня Гран-при», – отметил Ягудин.

Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров сезона-2020/21 отменена из-за коронавируса

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