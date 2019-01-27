Ирина Слуцкая: «Плющенко тренировался у одного из лучших тренеров не только во всем мире, но и во всей вселенной»

Теги Евгений Плющенко Ирина Слуцкая сборная России Алексей Мишин Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что из Евгения Плющенко может получиться хороший тренер.

«Во-первых, рабовладельческий строй у нас отменили давным-давно, и к себе никто никого не забирает. И Евгений никого к себе силком не тащит. Переход спортсмена от одного тренера к другому – это исключительно желание спортсмена, его родителей.

Может ли Евгений воспитать спортсменов? Почему нет? Евгений прошел достаточно большой путь в спорте, он имеет колоссальнейший опыт, он тренировался у одного из лучших тренеров не только во всем мире, но и во всей вселенной (у Алексея Мишина – Sports.ru). Наверняка он многое почерпнул и знает, как правильно подготовиться.

Жене просто нужно время, нужен опыт. И я честно скажу, считаю неправильным прогнозировать, сможет тот или иной тренер, не сможет… Вопрос же не только в тренерской подготовке. Вопрос еще и в самом спортсмене. Подготовить то, наверное, можно, но не «дрогнет» ли спортсмен в самый последний момент?

Поэтому время покажет. Не каждый великий спортсмен становится великим тренером. И не каждый тренер становится великим тренером», – рассказала Слуцкая.

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