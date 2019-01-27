Ирина Слуцкая: «Плющенко тренировался у одного из лучших тренеров не только во всем мире, но и во всей вселенной»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая считает, что из может получиться хороший тренер.

«Во-первых, рабовладельческий строй у нас отменили давным-давно, и к себе никто никого не забирает. И Евгений никого к себе силком не тащит. Переход спортсмена от одного тренера к другому – это исключительно желание спортсмена, его родителей.

Может ли Евгений воспитать спортсменов? Почему нет? Евгений прошел достаточно большой путь в спорте, он имеет колоссальнейший опыт, он тренировался у одного из лучших тренеров не только во всем мире, но и во всей вселенной (у – Sports.ru). Наверняка он многое почерпнул и знает, как правильно подготовиться.

Жене просто нужно время, нужен опыт. И я честно скажу, считаю неправильным прогнозировать, сможет тот или иной тренер, не сможет… Вопрос же не только в тренерской подготовке. Вопрос еще и в самом спортсмене. Подготовить то, наверное, можно, но не «дрогнет» ли спортсмен в самый последний момент?

Поэтому время покажет. Не каждый великий спортсмен становится великим тренером. И не каждый тренер становится великим тренером», – рассказала Слуцкая.

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