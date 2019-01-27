Евгений Плющенко: «Поставили Трусовой новые программы. Это будут разные образы, а программы насыщенные, не «разбег-прыжок»

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию рассказал о подготовке к новому сезону.

«Сборы прошли очень успешно – база фантастическая, все условия, почему я и хотел туда ехать, все мои ожидания подтвердились. Саша восстановила четверные прыжки, все в порядке и с тройным акселем, и с флипом, и с риттбергером, и со всеми прыжками. Понятно, что еще нужно время вкатать их.

Мы поставили две программы с Сережей Розановым, это будут два совершенно разных образа, новых для нее. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег-прыжок», очень много работы на шаговые канвы, переходы, дорожки будут, как в мужском одиночном катании, очень сложные.

Если брать женское и мужское одиночное катание, женщины уступают в шаговой канве, у нас с Сережей Розановым план был на сложные шаги, и она, кстати, их ловко делает.

Сейчас мы прорабатываем костюмы, они должны быть интересными – ведем переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье, Саша сейчас чувствует себя великолепно, как и другие сборники. Готовимся к прокатам с юниорами, к сентябрьским прокатам, рассчитываем, что все пройдет по плану, а там жизнь подскажет, что делать дальше», – сказал Плющенко.

Трусова 4 раза засветилась в Книге Гиннесса: ей (и Плющенко) реально важны эти рекорды. А как туда попасть и кого из фигурки уже включили?

А как дела у Трусовой в группе Плющенко? Восстановила прыжки, выучила новый четверной (но не показала), пообещала букет для Тутберидзе