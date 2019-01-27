Ковтун о победе над Плющенко: «Я не должен был выступать на ЧР-2014. Меня не хотели сталкивать лбами с другими претендентами на Игры в Сочи»

Бывший российский фигурист вспомнил победу на чемпионате России-2014.

Ковтун опередил , но на Игры-2014 в Сочи не поехал.

«Помню, в тот олимпийский сезон я пер напролом, как танк. Тогда впервые в истории сделал два разных четверных в короткой программе, поставил рекорд России по баллам в короткой программе, занял четвертое место на чемпионате мира, взял медали всех Гран-при. Я был бесстрашен, был на подъеме, как никогда.

Но о своей первой значимой победе – на чемпионате России 2014 – мне хочется рассказать больше всего. Мало кто знает о том, что я не должен был тогда там выступать: помню, что не хотели сталкивать лбами с другими претендентами на Олимпийские игры.

Но по стечению обстоятельств за месяц до чемпионата России я очень сильно провинился в плане поведения на финале Гран-при и в наказание за это поехал в Сочи. Когда мне сообщили о моем наказании, я выдохнул и даже обрадовался, поехал и выиграл.

Я чувствовал невероятный внутренний буст и этот момент запомнил навсегда. А после объявления оценок вышел к журналистам и увидел, как они плачут от счастья за меня... Мне было даже как-то неловко», – написал Ковтун.

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